В США считают, что КНДР не хочет отказываться от ядерного арсенала - СМИ

1 июля 2018 08:14 (UTC+04:00)

Спецслужбы США считают, что КНДР не собирается полностью отказаться от своего ядерного арсенала и ищет способы скрыть наличие ряда вооружений и установок, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Washington Post.

Сославшись на данные, полученные после саммита в Сингапуре, источники издания усомнились в том,что Пхеньян действительно собирается пойти на полную денуклеаризацию.

Разведывательное управление министерства обороны США (DIA), по информации WP, пришло к выводу, что северокорейские власти ищут способы скрыть количество ядерных боеголовок, ракет, а также число и типы ядерных установок.

Как сообщил ранее телеканал NBC, американские спецслужбы считают, власти КНДР продолжают работу на секретных ядерных объектах, в частности по производству топлива для ядерных ракет.

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились Трамп и Ким Чен Ын, состоялся 12 июня в Сингапуре. По итогам встречи Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын, в свою очередь, назвал подписание итогового документа "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем.

Согласно документу, США обязались предоставить гарантии безопасности КНДР, а Пхеньян подтвердил твердую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.

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