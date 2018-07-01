Трамп пообещал второй этап налоговой реформы

1 июля 2018 20:22 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил, что второй этап налоговой реформы будет проведен до октября, передает РИА Новости.

"Будет вторая фаза. Мы будем это делать в октябре, возможно, несколько раньше", — ответил Трамп в эфире Fox News на вопрос о возможном новом снижении налогов.

Он упомянул о том, что рассматривает дальнейшее снижение налога на прибыль корпораций. По мнению Трампа, средства, которые будут сэкономлены таким образом, будут равносильны "помощи среднему классу".

В 2017 году Трамп добился от конгресса резкого снижения налога на прибыль корпораций с максимального показателя в 35% до 21%. Также были понижены налоги для ряда категорий населения.

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