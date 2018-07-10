Трамп призвал страны альянса увеличить расходы на оборону

10 июля 2018 15:49 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп перед поездкой на саммит НАТО в очередной раз призвал страны НАТО увеличить расходы на оборону, передает РИА Новости.

"Страны НАТО должны платить БОЛЬШЕ, США должны платить МЕНЬШЕ. Очень несправедливо", — написал Трамп в Twitter.

Трамп примет участие в саммите Североатлантического альянса 11-12 июля в Брюсселе.

"Готовлюсь к поездке в Европу. Первая встреча — НАТО. США тратят гораздо больше, чем любая другая страна, чтобы их (Европу) защищать. Это несправедливо по отношению к американским налогоплательщикам. Помимо этого мы теряем 151 миллиард долларов на торговле c Евросоюзом. (Страны ЕС) взимают с нас большие пошлины (и создают барьеры)", — написал в Twitter американский президент.

Трамп неоднократно призывал партнеров по альянсу выполнять достигнутые в Бухаресте договоренности повышать расходы на оборону до 2% от ВВП, угрожая в противном случае сократить участие США в общих программах по обеспечению безопасности стран-членов НАТО.

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