Трамп прибыл на встречу с президентом Финляндии

16 июля 2018 11:11 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп прибыл в резиденцию главы Финляндии Саули Ниинистё, где у лидеров двух стран намечен рабочий завтрак, трансляцию мероприятия ведут финские СМИ, передает РИА Новости.

Резиденция находится в тихом районе финской столицы Мянтюниеми, в двух километрах от места расположения отеля, где остановился президент США.

"Финляндия — прекрасная и гостеприимная страна", — отметил Трамп при встрече с Ниинистё.

В ответ финский президент пожелал Трампу удачи. "Мы желаем вам удачи на вашей встрече", — сказал Ниинистё лидеру США.

После встречи с президентом Финляндии у Трампа запланированы переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Как ожидается, встреча начнется в 13:00 мск в президентском дворце в центре Хельсинки.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Песков: Контакты Путина с Израилем должны снизить разногласия по Сирии
Россия 11:30
Россия удерживает позицию основного внешнеторгового партнёра Узбекистана
Бизнес 09:55
Совместного заявления по итогам переговоров Путина и Трампа не планируется
Россия 08:30
Туск призвал Китай, США и Россию предотвратить торговый конфликт
Европа 08:17
В Канзас-Сити в перестрелке ранены трое полицейских - СМИ
США 03:09
США и ЕС являются лучшими друзьями, заявил Туск
США 15 июля 21:47
Лента новостей
GoldenPay повышает качество онлайн-платежей
ИКТ 11:51
ИВ одного из районов Азербайджана объявила тендер
Тендеры 11:44
Мубариз Гурбанлы: События в Гяндже – теракт, а совершившие его - скрывавшиеся под религиозной завесой радикальные группы
Политика 11:41
AzerGold переходит на электронную систему
ИКТ 11:35
Застройщики жилья в Узбекистане освобождены от процентов при продаже
Бизнес 11:35
Песков: Контакты Путина с Израилем должны снизить разногласия по Сирии
Россия 11:30
Туск: КНР и ЕС подтвердили приверженность соглашению по иранскому атому
Европа 11:26
Госслужба реестра недвижимости Азербайджана объявила тендер
Тендеры 11:24
Центробанк Азербайджана привлекает страховщика
Тендеры 11:24