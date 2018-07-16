Трамп прибыл на встречу с президентом Финляндии

Президент США Дональд Трамп прибыл в резиденцию главы Финляндии Саули Ниинистё, где у лидеров двух стран намечен рабочий завтрак, трансляцию мероприятия ведут финские СМИ, передает РИА Новости.

Резиденция находится в тихом районе финской столицы Мянтюниеми, в двух километрах от места расположения отеля, где остановился президент США.

"Финляндия — прекрасная и гостеприимная страна", — отметил Трамп при встрече с Ниинистё.

В ответ финский президент пожелал Трампу удачи. "Мы желаем вам удачи на вашей встрече", — сказал Ниинистё лидеру США.

После встречи с президентом Финляндии у Трампа запланированы переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Как ожидается, встреча начнется в 13:00 мск в президентском дворце в центре Хельсинки.

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