Трамп пытается заключить хорошую "сделку" с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что пытается улучшить отношения с Россией и заключить хорошую "сделку", так он отличается от других президентов США, передает РИА Новости.

Первая полноформатная встреча президентов РФ и США состоялась 16 июля в Хельсинки. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.

"Некоторые из СМИ говорили, почему я не встал там, не посмотрел ему (президенту РФ) в лицо, не подошел и не накричал на него? Я сказал, эти люди сумасшедшие? Я хочу заключить сделку, так нельзя делать", — сказал Трамп в интервью телеканалу CNBC.

"У нас с Россией много лет были плохие отношения. Может, ничего нельзя с этим поделать, это очень возможно. Но я не такой, как другие президенты. Я заключаю сделки, я делаю это всю мою жизнь, я хорош в этом. Я заключаю отличные сделки", — заявил Трамп.

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