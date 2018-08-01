В Сан-Франциско создали робот для готовки бургеров

1 августа 2018 05:50 (UTC+04:00)

Американская компания Creator разработала роботизированный комбайн, предназначенный для готовки бургеров на заказ. Новинка будет введена в эксплуатацию в Сан-Франциско (штат Калифорния) в сентябре, сообщил во вторник телеканал CNBC, передает ТАСС.

Комбайн укомплектован 20 различными компьютерами, 350 сенсорными датчиками и 50 исполнительными механизмами. Они, как отмечается, функционируют в полностью автоматизированном режиме. Автомат поджаривает до нужной кондиции кусок фарша или мяса, а потом на ленте конвейера добавляет запрошенные наполнители. Сыр, острые огурцы, помидоры, репчатый лук и иные начинки уже нарезаны и аккуратно сложены стопкой внутри автомата.

Приготовление одного бургера в среднем занимает пять минут и стоит всего $6 по сравнению минимум с $12-16 в привычных предприятиях общественного питания в США. Обслуживающий персонал подключается только, когда нужно принять заказ, пополнить запас булок и начинок и доставить блюдо клиенту.

Creator строит предприятие по готовке бургеров в районе Сан-Франциско, расположенном южнее улицы Маркет-стрит. Открытие намечено на сентябрь этого года.

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