В США заявили о желании сотрудничать с Россией в Арктике

1 августа 2018 20:39 (UTC+04:00)

США хотят, чтобы Арктика оставалась "мирной территорией", и рассчитывают на сотрудничество с Россией в этой области, заявил РИА Новости начальник Береговой охраны США адмирал Карл Шульц.

"У нас, США и России, есть уникальные рабочие отношения на уровне Береговой охраны. Мы надеемся, что мы сможем работать с Россией в позитивном ключе. Мы бы хотели, чтобы Арктика оставалась мирной территорией, где бы решались вопросы управления, окружающей среды, безопасности. Думаю, и мы, и россияне заинтересованы в сотрудничестве здесь", - сказал Шульц.

Он напомнил, что США взаимодействуют с Россией по проблемам Арктики на площадках Северотихоокеанского форума Береговой охраны, Арктического совета.

В июне глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США должны вывести "свою игру" в Арктике на новый уровень, в частности, возможно, увеличить присутствие Береговой охраны.

Комментируя такие предложения, Шульц отметил, что Береговая охрана США давно считает необходимым нарастить группировку ледоколов до шести с нынешних двух, из которых лишь один в строю. При этом три ледокола должны быть тяжелого класса, а остальные — среднего. Он выразил надежду, что конгресс США выделит необходимое финансирование.

Шульц возглавил Береговую охрану США, которая подчиняется министерству внутренней безопасности страны, в июне 2018 года.

В последние годы Россия приступила к активному хозяйственному освоению своих северных территорий, включая добычу углеводородов, а также развитию Северного морского пути, который все в большей степени становится альтернативой традиционным маршрутам из Европы в Азию. На защиту российских интересов в Арктике направлен целый комплекс мер, в том числе военного характера, учитывая возросшее внимание к региону со стороны стран-членов НАТО.

Ранее американские военные заявляли, что США изучают возможности сдерживания России в Арктике. Российская сторона заявляла, что не ведет милитаризацию Арктики, но готовится к ответу на широкий спектр потенциальных угроз.

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