Белый дом: Трамп направит послание Ким Чен Ыну

Президент США Дональд Трамп намерен в ближайшее время направить лидеру КНДР Ким Чен Ыну послание в ответ на его письмо от 1 августа, однако новая личная встреча глав двух государств пока не намечена. Об этом, как сообщает ТАСС, сообщила в четверг на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Вторая встреча в настоящее время не намечена, окончательных договоренностей [на этот счет] нет. Разумеется, [Трамп] открыт для обсуждения этого, но встреча не запланирована", - сказала официальный представитель руководителя вашингтонской администрации. "Мы ответили на письмо председателя [Трудовой партии Кореи, лидера КНДР] Ким [Чен Ына], это сделал президент. И это [ответное] письмо будет вскоре доставлено", - отметила Сандерс.

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