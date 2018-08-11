В пригороде Лос-Анджелеса более 20 тыс. человек эвакуированы из-за лесного пожара

11 августа 2018 20:51 (UTC+04:00)

Природный пожар, бушующий к югу от Лос-Анджелеса (штат Калифорния), уничтожил не менее 13 домов, из затронутых стихией районов эвакуированы свыше 20 тыс. человек. Об этом, как передает ТАСС, сообщает Associated Press.

Пожар распространился на площади около 80 кв. км. Борьбу с огнем, который угрожает тысячам домов и построек, ведут более 1,5 тыс. пожарных. Пламя удалось локализовать примерно на 30%.

В четверг губернатор штата Калифорния Джерри Браун ввел в округах Ориндж и Риверсайд, на территории которых бушует стихия, чрезвычайное положение.

Всего на территории Калифорнии зафиксировано в общей сложности не менее 17 крупных возгораний, охватывающих совокупную площадь в размере около 1,8 тыс. кв. км. Для борьбы с огнем мобилизовано более 14 тыс. пожарных из 18 американских штатов, а также Австралии и Новой Зеландии. Число погибших в результате пожаров в Калифорнии составляет, по разным данным, от восьми до 10 человек.

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