США заявили о готовности к диалогу с Ираном, несмотря на заявления Тегерана

14 августа 2018 03:54 (UTC+04:00)

Американская администрация сохраняет готовность к диалогу с правительством в Тегеране, невзирая на заявления руководителя и духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, фактически исключившего возможность ведения переговоров с Вашингтоном. Как передаёт ТАСС об этом заявила в понедельник представитель Госдепартамента, комментируя высказывания аятоллы Хаменеи.

"Как заявил [ранее] госсекретарь [США Майкл Помпео], президент [Дональд Трамп] готов вести диалог с Ираном, чтобы найти решения неотложных вопросов национальной безопасности", - подчеркнула представитель американского внешнеполитического ведомства. Она отвечала на вопрос о том, расценивает ли Вашингтон слова аятоллы Хаменеи как отказ Тегерана от возможных переговоров с американской стороной без предварительных условий, о которых ранее публично упоминал руководитель администрации США. Американский дипломат оставила без ответа просьбу уточнить, происходили ли между Соединенными Штатами и Ираном прямые контакты или через посредников после того, как Трамп в конце июля сигнализировал о готовности провести встречу с президентом Ирана Хасаном Роухани.

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