Трамп заявил, что введенные им пошлины спасут американскую металлургию

16 августа 2018 13:53 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп считает, что введенные им пошлины на импорт металлов спасут оказавшуюся под угрозой американскую металлургию, которую он назвал важной для национальной безопасности, передает РИА Новости.

"(Конкуренция) будет внутренней, как это было в прежние времена, когда у нас была сталь и U. S. Steel была нашей лучшей компанией", - сказал Трамп в интервью газете Wall Street Journal.

Он заявил, что хотя пока цены на сталь в США могут быть "немного более высокими", в конечном счете стоимость снизится. Свидетельством того, что пошлины "работают", Трамп назвал новые заводы, которые открывают в США стальные компании.

Трамп также прокомментировал продолжающее расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о вменяемом России вмешательстве в американские выборы.

"В теории я не под следствием… Я не цель. Но, несмотря на это, я думаю, что все это — что я называю охотой на ведьм - подделка", - сказал глава государства. Он заявил, что рассматривает возможность того, чтобы дать спецпрокурору показания, хотя расследование, по его мнению, было "сильно дискредитировано".

Трамп также коснулся темы предстоящих в ноябре промежуточных выборов в США, на которых, по его мнению, победу одержат республиканцы. "Если я смогу выйти и вести кампанию, я думаю, они выиграют, я действительно так считаю. Для меня это большая работа…. Я думаю, что демократы сдадутся, когда я появлюсь", - заявил президент.

Ранее Трамп ввел пошлины на импорт стали и алюминия из большинства стран, включая Китай, страны ЕС и Россию. В ответ ряд стран объявили о собственных мерах. Так, Китай ввел пошлины на американскую сельскохозяйственную продукцию, преимущественно из штатов, где избиратели поддержали Трампа на выборах.

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