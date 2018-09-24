Трамп прибыл в Нью-Йорк для участия в работе 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

24 сентября 2018 03:28 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп прибыл в воскресенье в Нью-Йорк для участия в работе 73-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Об этом, как передает ТАСС, сообщил помощник президента, отвечающий за коммуникацию в социальных сетях, Дэниэл Скавино.

"Президент Трамп <...> прибыл в Нью-Йорк на Генассамблею ООН", - написал он в своем Twitter. Вертолет с президентом приземлился на одной из площадок в южной части района Манхэттен во второй половине дня. Скавино разместил фотографию президента, садящегося в лимузин вскоре после прибытия.

В этот же день у Трампа в Нью-Йорке состоится встреча с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Как написал глава Белого дома в своем Twitter, он обсудит с Абэ вопросы "обороны и торговли". По словам Трампа, США "сделали многое для того, чтобы помочь Японии", и хотели бы увидеть больше взаимных шагов со стороны Токио.

Согласно графику президента, во вторник он должен выступить на пленарном заседании ГА ООН, а в среду будет председательствовать на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН по вопросам нераспространения химического и ядерного оружия.

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