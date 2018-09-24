Трамп заявил, что в "скором времени" может встретиться с Ким Чен Ыном

24 сентября 2018 17:58 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил, что его вторая встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном может состояться уже скоро, передает РИА Новости.

"Похоже, что будет второй саммит достаточно скоро", — сказал Трамп журналистам в ООН. "Госсекретарь (Майк) Помпео проработает этот вопрос в ближайшем будущем", — заверил Трамп. Он вновь заявил, что "отношения с КНДР очень хорошие" и что КНДР добилась "огромного прогресса".

Трамп встречался с Ким Чен Ыном в июне в Сингапуре. Обе стороны выразили приверженность денуклеаризации Корейского полуострова, но конкретных договоренностей не достигли.

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