США поставят Тайваню запчасти для военных самолетов на сумму в $330 млн

Соединенные Штаты приняли решение продать Тайваню запчасти для американских истребителей F-16, транспортных самолетов C-130, истребителей F-5, а также истребителей тайваньского производства IDF. Об этом сообщило в понедельник профильное правительственное ведомство, входящее в структуру министерства обороны США. Оно отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, продвижение связей между Вооруженными силами США и других стран, оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Вашингтона в сфере обороны.

Согласно изложенным Пентагоном данным, общая сумма сделки составит $330 млн. В ее рамках Тайвань получит различные запчасти и сопутствующее оборудование.

Разрешение на выполнение нынешней договоренности, которое в соответствии с национальным законодательством выдает Госдепартамент, получено. Администрация США уже официально уведомила Конгресс о принятом ею решении. У законодательной ветви власти США теперь есть 30 дней на изучение этого военного контракта и его возможное блокирование.

С точки зрения американского военного ведомства, выполнение контракта отвечает интересам "внешней политики и национальной безопасности США". Оно также "повысит безопасность и укрепит оборонные способности [Тайваня], который был и остается важным элементом политической стабильности, военного баланса и экономического развития в регионе", подчеркнул Пентагон.

13 августа президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2019 финансовый год (начнется 1 октября) объемом $716 млрд, что на $16 млрд больше, чем годом ранее. Документ, в частности, предусматривают содействие Тайваню в укреплении боеготовности его вооруженных сил.

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