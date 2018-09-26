Трамп уверен, что КНДР пойдет на сделку по денуклеаризации

Президент США Дональд Трамп уверен, что с КНДР удастся заключить соглашение о денуклеаризации, но до того времени необходимо выполнять резолюции СБ ООН, передает РИА Новости.

"Думаю, мы добьемся сделки, но, к сожалению, чтобы гарантировать сохранение прогресса, мы должны выполнять резолюции СБ ООН, пока не произойдет денуклеаризация", - сказал Трамп, выступая в СБ ООН.

"Безопасность Корейского полуострова, региона и мира зависит от полного соблюдения резолюций СБ ООН - это очень, очень важно", - добавил президент.

При этом Трамп выразил уверенность, что лидер КНДР Ким Чен Ын хочет "мира и процветания".

"Очень многие вещи происходят за кулисами, вне поля зрения СМИ, о чем никто не знает, но они происходят и в очень позитивном ключе. Поэтому, я думаю, в ближайшие месяцы и годы вы узнаете очень хорошие новости из Северной Кореи", - сказал он.

В декабре 2017 года Совет Безопасности ООН в ответ на испытание баллистической ракеты 29 ноября ввел новые международные санкции в отношении Северной Кореи, которые стали самыми жесткими за все время. Резолюция получила номер 2379. В частности, резолюция ограничила поставки в КНДР нефти-сырца и нефтепродуктов, а также требует от третьих стран отказаться от северокорейской рабочей силы.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.