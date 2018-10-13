Маск не сможет использовать слово текила при производстве вне Мексики

Назвать собственный алкогольный напиток на основе агавы текилой глава Tesla Илон Маск сможет только в том случае, если он будет его производить в Мексике. Об этом заявил главный координатор по международным делам министерства сельского хозяйства Мексики Рауль Уртеага, передает в субботу РИА Новости.

Ранее на сайте американского ведомства, занимающегося патентами и товарными знаками (USPTO), появилось сообщение, что производитель электрических автомобилей Tesla подал заявку на регистрацию товарного знака Teslaquila. Согласно документу, в апреле компания уже подала заявку на регистрацию бренда Teslaquila на Ямайке. В заявлении, датированном 10 августа, значится, что Tesla регистрирует товарный знак по категории "дистиллят агавы" и "дистиллят голубой агавы".

"Только если Маск планирует производить напиток в Мексике, он сможет использовать само слово текила. Он может либо войти в число акционеров текильной компании, либо купить само предприятие, и напиток должен отвечать требованиям мексиканского законодательства в области регулирования текилы", – заявил Уртеага.

По его словам, любое производство текилы за пределами Мексики будет представлять собой нарушение официальных документов ВТО и иных международных норм. "Это и нарушение интеллектуальной собственности и правила о наименовании места происхождения товара при производстве текилы. Единственное место в мире, где можно производить текилу, — это Мексика, да и то далеко не везде", — сказал чиновник.

Со своей стороны известный мастер дистилляции текилы Хесус Эрнандес не видит никакой угрозы для текильной промышленности со стороны главы Tesla. "Такие напитки много где есть – в Калифорнии, в ЮАР, даже в Китае. Если хотят, пусть делают, для нас это не угроза", – заявил Эрнандес. При этом он тоже подчеркнул, что слово текила использоваться Маском не может.

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