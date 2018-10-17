Президент США Дональд Трамп выбрал нового юрисконсульта Белого дома на замену покидающему этот пост Дональду Макгану, им станет вашингтонский юрист Пэт Чиполлоне. Как передаёт ТАСС об этом сам президент США заявил во вторник в интервью агентству Associated Press (AP).

Трамп подтвердил информацию, опубликованную ранее порталом Axios. Как отмечает AP, президент в ходе интервью назвал Чиполлоне "очень талантливым" человеком. Чиполлоне является специалистом по коммерческому праву.

О том, что Макган, который сотрудничал со спецпрокурором США Робертом Мюллером, покидает свой пост этой осенью, стало известно в конце августа. До этого Трамп подтвердил, что дал разрешение Макгану сотрудничать с Мюллером в рамках расследования дела о приписываемом РФ вмешательстве в президентские выборы в США.

Однако уже через несколько дней после такого решения президент, по сведению телеканала CNN, был ошеломлен, узнав о том, что юрисконсульт провел в общей сложности примерно 30 часов переговоров с подчиненными спецпрокурора. Утверждается, что данное обстоятельство могло усугубить и без того напряженные отношения президента с Макганом.

Мюллер уже больше года ведет расследование утверждений о якобы имевших место попытках российских властей повлиять на президентские выборы 2016 года в США. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.

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