Apple 30 октября представит новые iPad и Mac

Apple Inc. представит новые версии персонального компьютера Mac и планшета iPad на мероприятии в Нью-Йорке, которое назначено на 30 октября, сообщает в четверг Интерфакс со ссылкой на CNBC.

Компания просто объявила лишь дату и место ежегодного мероприятия, однако эксперты ожидают, что Apple покажет именно эти обновленные гаджеты.

В частности, предполагается презентация 11-дюймового iPad Pro. Кроме того, может быть обновлен дисплей MacBook Air.

Мероприятие начнется в 10:00 по местному времени.

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