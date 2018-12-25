Полет упряжки оленей Санта-Клауса над Канадой и США контролируют истребители

25 декабря 2018 10:12 (UTC+04:00)

Истребители ВВС Канады и США контролируют полет волшебных саней Санта-Клауса над территорией этих стран. Об этом в понедельник сообщили в Объединенном командовании аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В ведомстве отметили, что Санта-Клаус побывал уже почти во всех странах мира, а сейчас оленья упряжка с волшебными санями вошла в воздушное пространство Северной Америки в районе острова Ньюфаундленд. На подлете ее встретила пара истребителей CF-18 канадских ВВС, которые обеспечивают безопасность полета Санты над восточной частью страны, а в Западной Канаде эстафету у них примут два других истребителя CF-18. При пересечении границы США за санями Санты будут "присматривать" уже американские ВВС. К настоящему времени, по подсчетам НОРАД, Санта-Клаус раздал более 4,7 млрд подарков.

Североамериканские военные начали отслеживать перемещения Санта-Клауса по миру в 02:01 (10:01 мск) 24 декабря по времени Восточного побережья Канады и США. Первыми традиционно получили подарки жители Австралии и Новой Зеландии, затем радары НОРАД фиксировали пролет волшебных саней в Японии, Китае, Индии, странах Африки, Ближнего Востока, Европы, Латинской Америки, Гренландии и России.

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки, которое включает системы ПВО и ПРО Канады и США, следит за передвижениями Санта-Клауса с 1955 года. Для этого задействованы 47 радаров, размещенных в северных и восточных районах двух стран, а также спутники, оснащенные инфракрасными датчиками: считается, что они реагируют на тепловое излучение, исходящее от красного носа оленя Рудольфа - вожака оленей Санты. Специальные цифровые фото- и видеокамеры НОРАД, установленные по всему миру, фиксируют местонахождение Санта-Клауса в течение всего его путешествия по миру.

Информацию о маршруте Санты можно узнать на сайте www.noradsanta.org и на страницах НОРАД в различных социальных сетях. Доступен также и бесплатный телефонный номер - 1-877-446-6723, позвонив по которому, можно прямо в штабе командования НОРАД узнать подробности о том, где именно в данный момент времени Санта-Клаус раздает подарки. Корреспонденту ТАСС удалось дозвониться на горячую линию, но поговорить с оператором не получилось из-за сильного шума.

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