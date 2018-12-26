СМИ: Переговоры КНДР и США по денуклеаризации имеют хорошие перспективы в 2019 году

26 декабря 2018 10:00 (UTC+04:00)

Переговорный процесс между США и КНДР о денуклеаризации Корейского полуострова будет неуклонно двигаться вперед в следующем году, несмотря на возможные взлеты и падения. Такую точку зрения высказали в среду обозреватели северокорейской газеты Choson Sinbo, издающейся в Японии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечают авторы, благоприятный прогноз на следующий год основан на демонстрируемой Пхеньяном готовности продолжить переговоры по обещанному завершению денуклеаризации, несмотря на длительную паузу в переговорах, которая возникла в последние месяцы 2018 года.

По мнению обозревателей, КНДР добивается облегчения режима международных санкций в обмен на существенные шаги по разоружению, предпринятые Пхеньяном после июньского саммита лидеров двух стран Ким Чен Ына и Дональда Трампа в Сингапуре, прежде чем идти на дальнейшие уступки.

Авторы ссылаются на тот факт, что в минувшем году КНДР приостановила проведение ядерных и ракетных испытаний, а также произвела демонтаж своего ядерного испытательного полигона в надежде, что это проложит путь для улучшения отношений с США.

В статье также подчеркивается, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын сыграл ключевую роль в переговорном процессе нынешнего года, благодаря чему произошли значительные изменения в ситуации на Корейском полуострове. По мнению обозревателей, это является еще одним аргументом в пользу того, что в следующем году в отношениях КНДР и США не произойдет отката назад.

"Пхеньян по-прежнему в переговорах по денуклеаризации придерживается принципа "действие в обмен на действие", эта позиция остается неизменной, несмотря на медлительность Вашингтона в принятии ответных мер", - резюмируют авторы статьи.

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