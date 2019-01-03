Аниматор Walt Disney Дон Ласк умер в возрасте 105 лет

3 января 2019 13:00 (UTC+04:00)

Аниматор студии Walt Disney Дон Ласк умер на 106-м году жизни в США. Об этом сообщила исследовательская библиотека Disney Animation, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы опечателены уходом ветерана аниматора, Дона Ласка, который скончался 30 декабря. Дон был последним аниматором раннего периода анимации Disney", - говорится в сообщении.

Свою работу в студии Ласк начал в 1933 году. Он работал непосредственно с Диснеем и участвовал в создании таких мультипликационных фильмов, как "Белоснежка и семь гномов", "Бэмби", "Питер Пэн", "Спящая красавица", "Леди и бродяга" и другие.

После 27 лет работы он ушел из студии и начал работать аниматором уже для телевизионных проектов. Он также стал одним из создателей "Семейки Адамс".

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