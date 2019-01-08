Помпео заявил, что США уничтожили 99% ИГ

Соединенные Штаты уничтожили 99% террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). С таким утверждением в понедельник выступил госсекретарь Майкл Помпео перед журналистами на борту самолета, который направляется в Амман (Иордания). Стенограмму беседы распространил Госдепартамент, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы ликвидировали 99% [самопровозглашенного] халифата [ИГ]... С этого необходимо начинать каждый новостной материал. Правильно? Все согласны?" - обратился глава американской дипломатии к журналистам.

"Кто-нибудь оспаривает эти факты? Это была чрезвычайно успешная кампания", - отметил Помпео. Никто из присутствовавших журналистов не оспорил утверждения Помпео.

Он также подтвердил, что в своей предстоящей речи в Каире подвергнет критике действия иранских властей.

Он заявил, что во время своего ближневосточного турне "особо сосредоточится" на призыве к лидерам стран Ближнего Востока сплотиться с целью помочь США противостоять политике Ирана, которая, по версии Вашингтона, направлена на поддержку международного терроризма. Помпео подчеркнул, что будет обсуждать тему вывода американских войск из Сирии, но во время беседы с политиками сосредоточится на ситуации вокруг Ирана. "Мы пришли на замену администрации [Обамы], которая развязала руки Ирану", - считает глава Госдепартамента.

Глава американской дипломатии подчеркнул, что "позаботится о том, чтобы все [арабские лидеры] были в курсе того факта, что Соединенные Штаты по-прежнему привержены всем поставленным перед собой задачам за последние два года".

Комментируя введенные против Тегерана американские рестрикции, он отметил: "Я слышал много разговоров о том, что санкции США сами по себе не работают. Мы все должны взглянуть на обменный курс риала (нынешняя денежная единица Ирана - туман; риал - до 24 июля 2017 года - прим. ТАСС), посмотреть, есть ли в этом [утверждении] истина".

Глава Госдепартамента в очередной раз отказался указать возможные сроки вывода американских войск из Сирии, заявив: "Все понимают, что делают Соединенные Штаты". "Мы выполним нашу задачу. Я всецело убежден в этом", - подчеркнул он.

Ранее внешнеполитическое ведомство распространило информацию о том, что Помпео в ходе ближневосточного турне с 8 по 15 января посетит Бахрейн, Египет, Иорданию, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовскую Аравию. Шеф американской дипломатии планирует обсудить как вопросы двусторонних отношений с перечисленными государствами, так и региональную повестку дня и борьбу с терроризмом.

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