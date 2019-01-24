Минфин США расширил антииранские санкции

24 января 2019 19:55 (UTC+04:00)

Соединенные Штаты ввели новые санкции в отношении двух авиакомпаний, связанных с Ираном, а также двух проиранских формирований в Сирии. Кроме того, в список были добавлены два самолета Boeing 747. Об этом сообщило в четверг управление по контролю над иностранными активами министерства финансов США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В санкционный список были внесены иранская авиакомпания Qeshm Fars Air и армянская авиакомпания Flight Travel, связанная, согласно данным американского министерства финансов, с иранской Mahan Air. В черный список были также добавлены проиранские формирования "Фатимиюн" и "Зайнабиюн" в Сирии, связанные, по мнению Вашингтона, с Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитными частями ВС Ирана).

Кроме того, под санкции попали два самолета Boeing 747, принадлежащие Qeshm Fars Air.

Организации, занесенные в этот список, лишаются доступа к американской финансовой системе. Гражданам США запрещено заключать с ними какие-либо сделки или вступать в иные деловые отношения. Любая их собственность или активы на территории Соединенных Штатов будут заморожены.

Президент Дональд Трамп объявил 8 мая 2018 года о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. Трамп пообещал не только вернуть прежние санкции, но и ввести новые, а Госдепартамент в связи с этим сообщил о намерении Вашингтона свести к нулю доходы Ирана от экспорта нефти.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Нью-Йорке пентхаус продали за рекордные $238 млн
США 20:52
Китай опроверг данные об отмене предварительных торговых переговоров с США
Китай 18:07
В Иране открывается новый газоперерабатывающий завод
Энергетика 17:45
Рябков считает, что неопределенность в отношениях с США затянется
Россия 15:45
Пилоты США заявили о "беспрецедентной" угрозе безопасности из-за шатдауна
США 13:43
Узбекистан может использовать технологии американской Valmont Industries
Узбекистан 11:52
Лента новостей
В Азербайджане предлагается проводить собеседования для желающих обучаться на иностранном языке
Общество 21:09
Азербайджан является для Латвии важным партнером - министр
Политика 20:59
Минтруда Азербайджана о важности трудового договора как основной гарантии права на соцзащиту
Финансы 20:53
В Нью-Йорке пентхаус продали за рекордные $238 млн
США 20:52
Казахстан, Турция, Узбекистан и Афганистан – основные партнеры Таджикистана по экспорту
Таджикистан 20:45
Более 10 сотрудников Бакинской городской прокуратуры привлечены к дисциплинарной ответственности (ФОТО)
Общество 20:43
Министр обороны Венесуэлы заявил, что в стране происходит госпереворот
Другие страны 20:30
Региональный президент о ходе работ в рамках «Шах Дениз-2»
Энергетика 20:17
Докладчик ООН посетит Турцию для оценки расследования дела Хашкаджи
В мире 20:17