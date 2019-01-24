Минфин США расширил антииранские санкции

Соединенные Штаты ввели новые санкции в отношении двух авиакомпаний, связанных с Ираном, а также двух проиранских формирований в Сирии. Кроме того, в список были добавлены два самолета Boeing 747. Об этом сообщило в четверг управление по контролю над иностранными активами министерства финансов США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В санкционный список были внесены иранская авиакомпания Qeshm Fars Air и армянская авиакомпания Flight Travel, связанная, согласно данным американского министерства финансов, с иранской Mahan Air. В черный список были также добавлены проиранские формирования "Фатимиюн" и "Зайнабиюн" в Сирии, связанные, по мнению Вашингтона, с Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитными частями ВС Ирана).

Кроме того, под санкции попали два самолета Boeing 747, принадлежащие Qeshm Fars Air.

Организации, занесенные в этот список, лишаются доступа к американской финансовой системе. Гражданам США запрещено заключать с ними какие-либо сделки или вступать в иные деловые отношения. Любая их собственность или активы на территории Соединенных Штатов будут заморожены.

Президент Дональд Трамп объявил 8 мая 2018 года о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. Трамп пообещал не только вернуть прежние санкции, но и ввести новые, а Госдепартамент в связи с этим сообщил о намерении Вашингтона свести к нулю доходы Ирана от экспорта нефти.

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