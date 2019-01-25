Авиационные службы США сообщили о проблемах в аэропортах из-за шатдауна

25 января 2019 20:10 (UTC+04:00)

Федеральное управление авиации США (FAA) сообщило о проблемах в аэропортах и невыходе на работу сотрудников из-за шатдауна, в связи с которым они берут больничные для пропуска рабочих дней, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Около четверти федеральных ведомств США работают по сокращенному графику с 22 декабря из-за разногласий Трампа и демократов по границе, что не дает профинансировать эти учреждения. Без зарплаты остаются около 800 тысяч госслужащих.

"У нас наблюдается небольшое увеличение отсутствия сотрудников на рабочем месте по болезни на двух объектах. Мы нивелируем последствия путем увеличения числа сотрудников, перенаправления движения и увеличения интервала (движения) между самолетами при необходимости", - говорится в опубликованном заявлении FAA.

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