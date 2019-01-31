Трамп рассчитывает в скором времени встретиться с лидером КНР и заключить торговую сделку

31 января 2019 19:35 (UTC+04:00)

Президент США рассчитывает в ближайшем будущем встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы заключить окончательное торговое соглашение с Китаем. Об этом американский президент написал в четверг на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Окончательное соглашение не будет заключено, пока мой друг председатель КНР Си Цзиньпин и я не встретимся в ближайшем будущем, чтобы обсудить и согласовать некоторые давние и наиболее сложные вопросы <...>. Представители Китая и я пытаемся создать всеобъемлющую сделку, не оставить неразрешенных вопросов. Все из множества проблем обсуждаются и, будем надеяться, будут решены", - написал он.

Ранее в Вашингтон для нового раунда торговых переговоров прибыла делегация Китая во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ. Как отметил в четверг Трамп, встречи "проходят хорошо". Как ожидается, сегодня президент проведет встречу с главой китайской делегации.

"Тарифы для Китая повышаются до 25% 1 марта, поэтому мы все работаем над тем, чтобы закончить к этой дате", - добавил Трамп.

В свою очередь, газета The Wall Street Journal в четверг со ссылкой на источники сообщила, что представители КНР на торговых переговорах предложили провести встречу лидеров двух стран в Китае в конце февраля.

Кроме того, Трамп потребовал от Китая открыть рынки для американских промышленных и сельскохозяйственных компаний и предупредил, что без выполнения этого требования он не заключит с Пекином соглашение об урегулировании торгового спора. Об этом он также написал в Twitter.

"Добиваемся того, чтобы Китай открыл свои рынки не только в сфере финансовых услуг, что они [китайцы] сейчас делают, но также для нашей обрабатывающей промышленности, фермеров и других сфер американского бизнеса и отраслей промышленности, - написал Трамп. - Без этого сделка будет неприемлемой".

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