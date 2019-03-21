США вложат шесть миллиардов долларов в модернизацию танка M-1 Abrams

21 марта 2019 08:26 (UTC+04:00)

За три года США вложат около шести миллиардов долларов в модернизацию танка M-1 Abrams, это почти в два раза больше, чем было потрачено при экс-президенте США Бараке Обаме, заявил американский президент Дональд Трамп, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В течение следующих трех лет мы инвестируем более шести миллиардов долларов в обновление и модификацию этого танка… Это почти в два раза больше, чем та сумма, которая была потрачена за восемь лет предыдущей администрации", - заявил Трамп, выступая на танкостроительном заводе в городе Лайма в штате Огайо.

Выступления президента транслировалось на сайте Белого дома.

В проекте бюджета на 2020 финансовый год предусматривается более 2,2 миллиарда долларов на закупку и модернизацию танков М-1 Abrams, включая модернизированную версию уровня M1A2C (в 2019 году эта сумма была 2,6 миллиарда, а годом ранее – 1,7 миллиарда долларов). Всего планируется закупить 165 новых машин. Танк М-1 в модификации M1A2C выпускается с 1999 года. Помимо США он находится на вооружении армий Австралии, Египта, Ирака, Кувейта, Саудовской Аравии и Марокко.

Впервые танки M1A2C были испытаны в 2015 году, два года спустя начали поступать на испытания в войска, а в 2020 году планируется их серийная поставка в бронетанковые части. Модификация имеет повышенную мощность, улучшенную систему связи и оптики, защиту от самодельных взрывных устройств, систему активной защиты, броню из композитных материалов и ряд других новшеств.

Кроме того, в 2020 финансовом году Пентагон планирует закупить 131 бронированную гусеничную машину AMPV (годом ранее закупили 191), 53 самоходные 155-миллиметровые артиллерийские установки M109A6 Paladin (51) и 152 бронетранспортера Stryker (82), 56 боевых машин-амфибий ACV для морской пехоты (30).

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