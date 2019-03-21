Джимми Картер - самый долгоживущий американский экс-президент

21 марта 2019 22:33 (UTC+04:00)

Джимми Картер, занимавший должность президента США с 1977 по 1981 год, побил рекорд долгожительства среди американских лидеров. Как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, об этом в четверг сообщает издание The Hill.

Оно отмечает, что на настоящий момент возраст Картера составляет 94 года и 172 дня. Таким образом, в четверг он стал на день старше Джорджа Буша-старшего, который скончался в ноябре прошлого года.

Только несколько президентов США преодолели отметку в 90 лет. Помимо Буша-старшего и Картера, более 90 лет прожили второй президент США Джон Адамс, 38-й американский лидер Джеральд Форд и 40-й президент США Рональд Рейган.

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