В Калифорнии неизвестные попытались поджечь мечеть

25 марта 2019 12:00 (UTC+04:00)

Полиция США начала расследование предполагаемого поджога одной из мечетей Калифорнии после того, как рядом со зданием была обнаружена надпись, связанная с терактом в Новой Зеландии, сообщает Los Angeles Times.

Как сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости, инцидент произошел в воскресенье рано утром в мечети города Эскондидо. Как сообщили в полиции, в момент возгорания в здании находились семь человек. Им удалось самостоятельно с помощью огнетушителя потушить огонь до приезда пожарных.

Как заявил член местного мусульманского сообщества Юсеф Миллер, к счастью пожар начался до утренней молитвы, и в здании не было много людей.

По данным полиции, подозреваемый в поджоге оставил послание в виде граффити на парковке мечети. Содержание послания не уточняется, однако правоохранительные органы заявили, что оно имеет отношение к теракту в мечетях Новой Зеландии.

"Если это поджог, то это, вероятно, также является преступлением на почве ненависти", - заявил представитель полицейского управления Эскондидо Крис Лик.

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