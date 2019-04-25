В США частной компании впервые разрешили доставлять товары с помощью беспилотников

Федеральное авиационное управление США (ФАУ) впервые разрешило частной американской компании использовать беспилотники для доставки товаров потребителям, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщила в среду газета The Wall Street Journal, это право предоставлено компании Wing Aviation, входящей в структуру холдинга Alphabet, и это решение "может дать толчок к появлению по всей стране служб доставки с помощь беспилотников".

Компания, по данным The Wall Street Journal, разработала грузовой беспилотник Hummingbird, способный взлетать вертикально, а затем переходить в горизонтальный полет. Управление полетом осуществляет оператор с земли. Ранее компания Wing Aviation провела испытания системы, бесплатно доставляя заказы из продовольственных магазинов жителям сельской местности в районе города Блэксбург в Вирджинии. В организации этих испытательных полетов участвовали эксперты из Политехнического института и Университета штата Вирджиния.

Теперь, получив разрешение ФАУ, компания сможет установить тарифы на свои услуги по доставке и развивать бизнес в других районах, отметила газета. Наземные операторы должны будут пройти специальную подготовку, местные власти должны одобрить меры безопасности при доставке грузов, а компания обязана будет собирать и предоставлять регулирующим органам данные о любых неполадках. Как отметила The Wall Street Journal, фактически Wing Aviation будет действовать по правилам, предусмотренным для небольшой авиакомпании.

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