В США один человек погиб при стрельбе недалеко от баптистской церкви (Обновлено)

29 апреля 2019 03:05 (UTC+04:00)

Один человек погиб и шестеро получили ранения в результате стрельбы в городе Балтимор в США, сообщает телеканал CBS Baltimore, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что инцидент произошел недалеко от баптистской церкви во время пикника.

(GMT+4) 02:51 По меньшей мере один человек погиб и шестеро получили ранения в результате стрельбы, которую открыл неизвестный у церкви в городе Балтимор в Мэриленде.

Об этом сообщил в воскресенье телеканал Fox News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Полиция прибыла на место инцидента.

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