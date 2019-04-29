В США один человек погиб при стрельбе недалеко от баптистской церкви (Обновлено)

Один человек погиб и шестеро получили ранения в результате стрельбы в городе Балтимор в США, сообщает телеканал CBS Baltimore, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
Отмечается, что инцидент произошел недалеко от баптистской церкви во время пикника.
(GMT+4) 02:51 По меньшей мере один человек погиб и шестеро получили ранения в результате стрельбы, которую открыл неизвестный у церкви в городе Балтимор в Мэриленде.
Об этом сообщил в воскресенье телеканал Fox News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Полиция прибыла на место инцидента.
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