Пентагон не зафиксировал запуска ракет Пхеньяном - СМИ

4 мая 2019 09:21 (UTC+04:00)

Американские военнослужащие не зафиксировали запуска Пхеньяном ракет малой дальности. Об этом сообщил в пятницу телеканал CNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как он отмечает, это подтвердили источники из числа сотрудников военного ведомства США. Телеканал констатирует, что южнокорейские и американские военнослужащие в настоящее время анализируют имеющиеся данные.

Белый дом, Госдепартамент и Пентагон пока не ответили на запрос ТАСС в Вашингтоне о предоставлении комментариев относительно предполагаемого запуска.

Журналисты телеканалов ABC и CNN сообщили в Twitter, что президент Дональд Трамп был ознакомлен со сведениями о запуске. Американского лидера проинформировал его помощник по национальной безопасности Джон Болтон.

Ранее агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея передало, что КНДР запустила в направлении Японского моря несколько ракет малой дальности, которые пролетели от 70 до 200 км.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Экстренное совещание созвали в администрации президента Южной Кореи после запусков КНДР
В мире 09:33
Глава МИД Японии обменялся данными о ракетных пусках в КНДР с госсекретарем США
В мире 09:16
Минобороны Японии не увидело угрозы безопасности страны после запусков КНДР
Другие страны 09:01
Во Флориде Boeing 737 с пассажирами упал в реку
США 08:23
КНДР запустила ракету в направлении Японского моря
Другие страны 05:02
США прекратят производить детали для F-35 в Турции в случае покупки Анкарой С-400
США 04:29
Лента новостей
Экстренное совещание созвали в администрации президента Южной Кореи после запусков КНДР
В мире 09:33
Глава МИД Японии обменялся данными о ракетных пусках в КНДР с госсекретарем США
В мире 09:16
Минобороны Японии не увидело угрозы безопасности страны после запусков КНДР
Другие страны 09:01
Во Флориде Boeing 737 с пассажирами упал в реку
США 08:23
Жертвами циклона "Фани" в Индии стали восемь человек
Другие страны 08:10
SOCAR о ходе реализации проекта по модернизации Бакинского НПЗ
Энергетика 07:23
Новый император Японии впервые появился на публике
Другие страны 06:34
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на Филиппинах
Другие страны 05:45
КНДР запустила ракету в направлении Японского моря
Другие страны 05:02