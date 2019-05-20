Трамп заявил, что стремится только к экономическим вторжениям

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что не хочет войн, единственные вторжения, к которым он стремится - экономические, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Если вторгаться, то экономически", - ответил он на вопрос журналиста, который попросил прокомментировать слова сенатора Линдси Грэма, который заявил, что они с Трампом хотят "разных вторжений".

Трамп добавил, что он не хочет и войны с Ираном" и единственное, к чему он стремится с этой страной - "не дать им возможности разработать ядерное оружие".

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