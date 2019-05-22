США могут включить в черный список китайскую компанию Hikvision

22 мая 2019 06:28 (UTC+04:00)

Администрация США рассматривает целесообразность включения в черный список китайской компании Hikvision (полное название Hangzhou Hikvision Digital Technology), занимающейся разработкой и производством систем видеонаблюдения. Об этом сообщила во вторник газета The New York Times, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным ее источников, включение в черный список предусматривает ограничение доступа Hikvision к американским технологиям и комплектующим. Министерство торговли США в этом случае будет требовать от американских компаний обращаться в федеральное правительство за разрешением на поставку комплектующих к оборудованию этого китайского предприятия, являющегося одним из ведущих в мире производителей систем видеонаблюдения. Как пишет газета, администрация США примет окончательное решение на этот счет в ближайшие недели.

15 мая президент Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. Позже стало известно, что американский Минторг принял решение внести китайскую компанию Huawei и связанных с ней юридических лиц в свой черный список из-за угрозы национальной безопасности, это решение вступило в силу с 17 мая.

В августе прошлого года Трамп подписал указ, который запретил правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei и еще одной китайской компанией - ZTE.

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