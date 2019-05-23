Трамп призвал демократов заниматься законами, а не расследованиями

23 мая 2019 04:06 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп призвал лидеров демократов в конгрессе заниматься законотворчеством, а не расследованиями, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Невозможно одновременно заниматься расследованиями и законотворчеством. Это просто так не работает… Пусть Чак, Нэнси, Джерри, Адам и все остальные прекратят играть в свои игры", - написал Трамп в среду в своем Twitter.

Обращение адресовано спикеру нижней палаты Нэнси Пелоси, лидеру демократического меньшинства в сенате Чаку Шумеру, председателю юридического комитета палаты представителей Джерролду Надлеру и главе комитета палаты представителей по разведке Адаму Шиффу.

Ранее в тот же день Пелоси заявила журналистам, что Трамп вовлечен в сокрытие информации о расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера. Это заявление прозвучало накануне запланированной на среду встречи лидеров демократов с Трампом по финансированию инфраструктуры в США.

После высказывания Пелоси Трамп вместо проведения встречи собрал прессу, где опроверг причастность к сокрытию чего-либо и заявил, что не готов общаться с демократами, пока они продолжают "надуманные расследования".
Пелоси в ответ заявила, что он препятствует правосудию и добавила, что это может быть поводом для импичмента.

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