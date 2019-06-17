США могут в связи с атакой в Оманском заливе перебросить на Ближний Восток дополнительные силы

17 июня 2019 05:36 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп и его помощники, занимающиеся вопросами безопасности, обсудят на этой неделе возможность переброски дополнительных американских сил на Ближний Восток в связи с нападением на танкеры в Оманском заливе. Об этом сообщил в воскресенье телеканал CNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам его источников, речь может идти об отправке в регион дополнительных зенитных ракетных комплексов Patriot, истребителей и боевых кораблей. На данный момент никаких решений в Вашингтоне пока не приняли.

13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары, причины происшествия устанавливаются. Экипаж японского судна Kokuka Courageous взял на свой борт эсминец ВМС США Bainbridge, а команду норвежского танкера Front Altair, среди которых были россияне, иранские пограничники эвакуировали в свой порт Джаск.

США возложили ответственность за инцидент на Тегеран, их поддержали Великобритания и Саудовская Аравия. МИД Ирана отверг эти обвинения.

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