Трамп выразил поддержку желанию Абэ встретиться с Ким Чен Ыном

28 июня 2019 06:48 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп поддерживает стремление премьер-министра Японии Синдзо Абэ провести личную встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом на условиях анонимности сообщил в пятницу журналистам представитель японкой делегации, участвовавший в переговорах лидеров США и Японии в Осаке, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Премьер Абэ сообщил президенту Трампу о своем намерении встретиться с председателем Кимом [Ким Чен Ыном], чтобы решить проблему похищенных японских граждан. Трамп сказал, что полностью поддерживает эту идею", - заявил представитель делегации.

В 2002 году Пхеньян впервые признал факт похищения 13 граждан Японии и позволил пятерым из них вернуться на родину. Остальные были объявлены умершими, а их родственникам направлены кремированные останки, подлинность которых японские власти оспорили. В Токио убеждены, что в КНДР еще находятся похищенные японцы. Этот вопрос во многом препятствует диалогу между двумя странами, которые не имеют дипломатических отношений и прямого транспортного сообщения.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявлял, что готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном без каких-либо предварительных условий.

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