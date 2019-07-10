CNBC узнал о возобновлении торговых переговоров США и КНР

10 июля 2019 03:19 (UTC+04:00)

Власти США и КНР вновь приступили к переговорам с целью урегулирования торговых разногласий между странами, сообщает во вторник американский телеканал CNBC со ссылкой на неназванного представителя американской администрации, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

Согласно информации телеканала, во вторник в телефонных переговорах с американской стороны участвовали глава Минфина США Стивен Мнучин и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, а с китайской - вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и министр коммерции КНР Чжун Шань.

По словам представителя администрации США, целью консультаций было "продолжить переговоры, направленные на урегулирование чрезвычайных торговых разногласий" между США и Китаем.

Он отметил, что переговоры возобновятся в подходящее время.

Перед началом майского раунда торговых переговоров между США и КНР, закончившихся неудачей, президент США Дональд Трамп поднял пошлины на импортируемые китайские товары общей стоимостью $200 млрд с 10% до 25%, а также дал указание о подготовке к введению пошлин еще на $300 млрд, то есть на всю оставшуюся часть китайского экспорта в США.

Однако в конце июня, после саммита G20 и встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, Трамп заявил, что оптимистично настроен в том, что касается дальнейших переговоров с Китаем по торговому соглашению.

Трамп подтвердил, что до заключения соглашения не собирается отменять уже введенные в отношении Китая пошлины, но и новых вводить не будет.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Пентагон потратил $1,2 млн на праздничные мероприятия в День независимости США
В мире 04:21
В США заявили, что у Вашингтона нет скрытого канала для переговоров с Тегераном
США 03:40
Министр ВМС США Спенсер временно возглавит Пентагон, сообщили СМИ
В мире 01:52
Минивэн снес остановку с людьми в Миннеаполисе
США 01:18
В Виннипеге при утечке газа в отеле пострадали 46 человек
США 00:26
Трамп счел неприемлемым, что Индия "упивается успехом" по введению пошлин
Другие страны 9 июля 17:33
Лента новостей
Трамп поздравил Мицотакиса с назначением на пост премьер-министра Греции
В мире 04:27
Пентагон потратил $1,2 млн на праздничные мероприятия в День независимости США
В мире 04:21
В США заявили, что у Вашингтона нет скрытого канала для переговоров с Тегераном
США 03:40
На самом крупном трубопроводе в Перу произошел разлив нефти
В мире 03:36
Назначен новый главный тренер сборной России по хоккею
В мире 03:14
Назначен новый посол Польши в Азербайджане
Политика 02:59
Джонсон не исключает приостановки работы парламента во имя Brexit
В мире 02:51
Участники саммита государств Юго-Восточной Европы поддержали интеграцию Балкан в ЕС
В мире 02:44
Семь детей погибли при взрыве фугаса на востоке Сирии
В мире 02:15