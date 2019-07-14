American Airlines продлила запрет на полеты Boeing 737 MAX

14 июля 2019 20:39 (UTC+04:00)

Авиакомпания American Airlines продлила остановку полетов своего парка Boeing 737 MAX до начала ноября. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает телеканал CNBC.

Ранее на аналогичный шаг пошла и авиакомпания United Airlines.

"American Airlines исключила Boeing 737 MAX из своего расписания до начала ноября", - передает канал.

На счету авиакомпании содержится 24 самолета Boeing 737 MAX.

Полеты 737 МАХ приостановлены в США и многих других странах после того, как два таких авиалайнера разбились. В марте Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air.

После катастрофы около 20 стран закрыли свою территориюдля пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 МАХ 8. В США Федеральное авиационное управление ввело запрет на эксплуатацию этой модели. В ходе расследования причин происшествия были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования (MCAS). Компания Boeing занимается устранением этих недочетов и обновила программу обучения пилотов.

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