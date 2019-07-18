В Пентагоне заявили, что совместные учения США и Турции продолжатся

18 июля 2019 00:08 (UTC+04:00)

Стратегическое партнерство США и Турции сохраняется, совместные учения продолжатся, в том числе в Грузии и на Украине. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в среду помощник заместителя министра обороны США по политическим вопросам Дэвид Трахтенберг, отвечая на вопросы журналистов на брифинге, посвященном реакции Вашингтона на покупку Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

"Наши отношения в военной сфере остаются прочными, и мы продолжим участвовать с Турцией в многосторонних учениях по повышению уровня готовности и оперативной совместимости, включая предстоящие учения в Грузии, Германии и на Украине", - отметил он.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ООН: ограничения США в отношении дипломатов из Ирана противоречат уставу организации
В мире 00:52
В США оценили финансовые потери Турции от исключения из программы создания F-35
США 17 июля 23:43
Помпео назвал актом немотивированного насилия убийство турецкого дипломата в Эрбиле
США 17 июля 23:26
Белый дом: Решение Анкары купить С-400 делает невозможным ее участие в программе F-35
США 17 июля 22:25
МИД Ирана осудил нападение на сотрудников генконсульства Турции в Ираке
Политика 17 июля 22:10
ВВС Турции нейтрализовали семь террористов РПК на севере Ирака
Турция 17 июля 21:52
Лента новостей
ООН: ограничения США в отношении дипломатов из Ирана противоречат уставу организации
В мире 00:52
ВОЗ объявила вспышку лихорадки Эбола в ДР Конго чрезвычайной ситуацией
Другие страны 00:25
В США оценили финансовые потери Турции от исключения из программы создания F-35
США 17 июля 23:43
Поклонник Instagram-блогерши убил ее и опубликовал фото тела
США 17 июля 23:30
Помпео назвал актом немотивированного насилия убийство турецкого дипломата в Эрбиле
США 17 июля 23:26
"Карабах" прошел во второй квалификационный раунд Лиги Чемпионов
Спорт 17 июля 22:58
Стронники Талибана убили афганского генерала
Другие страны 17 июля 22:39
Белый дом: Решение Анкары купить С-400 делает невозможным ее участие в программе F-35
США 17 июля 22:25
МИД Ирана осудил нападение на сотрудников генконсульства Турции в Ираке
Политика 17 июля 22:10