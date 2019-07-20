Equifax выплатит около $700 млн в США из-за утечки данных

20 июля 2019 07:35 (UTC+04:00)

Американское бюро кредитных историй Equifax выплатит около $700 млн американским властям в связи с тем, что хакеры получили доступ к данным примерно 145 млн ее клиентов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в пятницу электронная версия газеты The Wall Street Journal.

По данным ее источников, бюро Equifax близко к договоренности с регуляторами США и властями ряда американских штатов. По ее условиям, компания выплатит указанную сумму, а разбирательства в отношении нее будут прекращены. Equifax создаст фонд для выплаты компенсаций, а также примет ряд мер для защиты информации клиентов.

В сентябре 2017 года бюро сообщило, что подверглось кибератаке. Злоумышленники, согласно последним оценкам, получили доступ к данным примерно 145 млн клиентов Equifax. Хакерам стали известны их имена, номера страховок, даты рождения, адреса и номера водительских удостоверений. Они также смогли получить доступ к номерам кредитных карт примерно 209 тыс. человек.

По данным The Wall Street Journal, в Equifax обнаружили признаки взлома в июле 2017 года. После этого были вызваны специалисты в области компьютерной безопасности, которые помогли устранить уязвимые места в защите систем компании. Само бюро раскрыло информацию о кибератаке только 7 сентября 2017 года.

Компания Equifax была основана в 1899 году. Ее головной офис находится в Атланте (штат Джорджия).

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