В США проведут проверки из-за утверждений, что в спецназе ВМС употребляли наркотики

13 августа 2019 06:16 (UTC+04:00)

Руководство Пентагона распорядилось провести проверки в связи с сообщениями о том, что военнослужащие спецподразделений ВМС США были уличены в употреблении наркотиков и сексуальных домогательствах, в том числе во время пребывания в Ираке. Об этом сообщил в понедельник телеканал CNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В публикации приводятся выдержки из заявления главы Командования специальных операций ВС США Ричарда Кларка. Он отметил, что "недавние инциденты" вызвали вопросы относительно того, соблюдают ли этические и дисциплинарные нормы военнослужащие указанных спецподразделений.

Кларк не уточнил, о каких именно происшествиях идет речь. По сведениям телеканала, ранее группу военнослужащих спецназа ВМС США отозвали из Ирака раньше положенного срока из-за обвинений в сексуальных домогательствах и употреблении алкоголя. Кроме того, как отмечается в репортаже, несколько военнослужащих из указанных подразделений были уличены в прошлом году в американском штате Вирджиния в употреблении кокаина и других наркотиков.

Как следует из материала, Кларк распорядился провести к ноябрю серию проверок. Для этого сформируют независимую комиссию, в которую войдут военнослужащие в отставке, а также специалисты из числа гражданских лиц. Им, в частности, нужно будет установить, почему произошли нарушения дисциплины, как ведется набор военнослужащих в указанные подразделения, а также насколько тщательно их готовят.

Ожидается, что после завершения разбирательства с выводами комиссии будет ознакомлен Конгресс США. Законодатели решат, какую часть полученной информации можно будет опубликовать.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В США вступает в силу запрет на использование госучреждениями устройств Huawei и ZTE
США 02:27
МИД КНР раскритиковал дипломатов США за контакты с зачинщиками протестов в Гонконге
Китай 00:39
Болтон: Вашингтон поддержит решение Лондона реализовать Brexit без сделки
США 12 августа 23:39
Джонсон и Трамп обсудили ситуацию с выходом Великобритании из ЕС
Европа 12 августа 21:14
США ограничат выдачу гринкарт иммигрантам, полагающимся на госвыплаты
США 12 августа 19:02
В Турции подтвердили данные о прибытии американских военных
Турция 12 августа 18:47
Лента новостей
Президент Венесуэлы сменил шесть министров и распорядился создать новое ведомство
Другие страны 05:42
Зариф: экономический терроризм усугубляет нестабильность в регионе
Иран 05:18
AFP: воздушное сообщение с аэропортом Гонконга возобновлено
Китай 04:50
В ООН призвали Францию добиваться репатриации ее граждан, приговоренных в Ираке к казни
В мире 04:22
Армия Сирии ликвидировала трех полевых командиров в ходе операции в Идлибе
Арабские страны 03:58
В Венесуэле создадут комиссию, которая определит дату выборов
В мире 03:10
В Боливии 11 человек погибли в лобовом столкновении автобуса и грузовика
Другие страны 02:50
В США вступает в силу запрет на использование госучреждениями устройств Huawei и ZTE
США 02:27
Аргентинская биржа рухнула на 38 процентов
Другие страны 01:45