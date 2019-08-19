В Калифорнии спортивный автомобиль McLaren продали на торгах за рекордные $19,8 млн

19 августа 2019 09:55 (UTC+04:00)

Спортивный автомобиль McLaren F1 продан с аукциона в американском городе Монтерей (штат Калифорния) за рекордные $19,8 млн. Об этом говорится в заявлении, предоставленном службой организатора торгов - аукционного дома Sotheby's, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как подчеркнули его представители, речь идет об одном из двух существующих автомобилей этой модели 1994 года выпуска, в которые производитель установил ряд усовершенствованных комплектующих. По словам экспертов Sotheby's, машина в отличном состоянии, пробег составляет около 21,5 тыс. км.

Четыре покупателя в течение четырех с половиной минут участвовали в торгах. Машина досталась коллекционеру из США, его имя не уточняется. В Sotheby's подчеркивают, что ранее ни один автомобиль McLaren не был продан с аукциона за столь высокую цену. Оценочная стоимость лота составляла от $21 млн до $23 млн.

Торги, на которых представили десятки эксклюзивных и раритетных автомобилей, проводились в Монтерее в период с 15 по 17 августа. Sotheby's, как ожидается, опубликует общие итоги аукциона в течение суток.

Автомобиль Porsche Type 64 1939 года выпуска, который считался одним из самых интересных лотов, не был продан. Как видно на записи, опубликованной на портале YouTube, во время торгов произошла ошибка. Представители аукционного дома на электронном табло указали, что стартовая цена установлена на уровне $30 млн. В ходе торгов она быстро поднялась до $70 млн. После чего ведущий уточнил, что произошло недоразумение и на самом деле стартовую цену должны были установить на уровне $13 млн, а поднялась она до $17 млн. Новых ставок не последовало, через несколько минут торги были завершены. На сайте Sotheby's указано, что машина по-прежнему доступна для покупки.

Аукцион эксклюзивных и раритетных автомобилей проводится в Монтерее ежегодно. В прошлом году автомобиль Ferrari 250 GTO 1962 года выпуска на нем был продан за $48,4 млн.

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