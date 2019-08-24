Трамп повысил пошлины на товары из Китая

24 августа 2019 01:42 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу о решении повысить пошлины, которые американские власти планировали ввести осенью на товары из Китая, в рамках ответных мер на увеличение Пекином ввозных пошлин на американские автомобили и запчасти.

Соответствующее сообщение американский лидер разместил в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Китаю не следовало вводить новые пошлины на [американскую продукцию стоимостью] $75 млрд (политически мотивировано!). Начиная с 1 октября, товары из Китая на $250 млрд, которые в настоящее время облагаются пошлинами в 25%, будут облагаться пошлинами в 30%. Кроме того, оставшаяся продукция из Китая на $300 млрд, которая бы облагалась тарифами в 10% с 1 сентября, теперь будет облагаться тарифами в 15%", - написал президент.

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