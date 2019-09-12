Претенденты на пост президента США от Демократической партии проведут теледебаты

Теледебаты претендентов на пост президента США от Демократической партии пройдут в четверг в Хьюстоне (штат Техас), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На сцену конференц-зала Университета Южного Техаса (Texas Southern University) в 20:00 по местному времени выйдут бывший вице-президент США Джозеф Байден, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер, сенатор от Калифорнии Камала Харрис, сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар, бывший член Палаты представителей Конгресса США от штата Техас Бето О'Рурк, мэр города Саут-Бенда (штат Индиана) Пит Буттеджадж, бывший министр жилищного строительства и городского развития США Джулиан Кастро и бизнесмен Эндрю Янг.

Они выполнили требования Национального комитета Демократической партии США относительно условий участия в теледебатах: заручились не менее чем двухпроцентной поддержкой по итогам четырех опросов общественного мнения и собрали финансовые пожертвования по крайней мере у 130 тыс. человек, причем в каждом штате должно быть не менее 400 доноров.

Согласно условиям, каждый из участников сначала выступит с кратким заявлением, а затем им будет предоставлено по 1 минуте 15 секунд на ответы ведущим и 45 секунд на ответы оппонентам. Мероприятие рассчитано на 3 часа. Заключительных заявлений участников, в отличие от предыдущих теледебатов, не предусмотрено.

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