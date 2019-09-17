Трамп заявил, что США не хотят войны с Ираном

17 сентября 2019 00:23 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не хотят войны с Ираном, которого они подозревают в организации атаки на объекты в Саудовской Аравии, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Отвечая на вопрос журналистов, стоит ли за атаками на саудовские НПЗ Иран, Трамп ответил: "Это выглядит именно так".

Президент уточнил, что сейчас этот вопрос изучается и пообещал, что США дадут свое однозначное заключение.

Глава государства также отметил, что США "готовы к (военному) конфликту лучше, чем какая-либо другая страна" и указал на то, что Соединенные Штаты имеют "лучшие системы вооружения".

"С учетом всего этого мы определенно хотели бы избежать этого (конфликта)", - сказал Трамп.
В ночь на субботу на двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников произошли пожары. Страна, являющаяся крупнейшим экспортером и одним из трех крупнейших производителей нефти, заявила, что после атаки на ее нефтяные объекты сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.

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