Помпео: США не рассматривают Грецию как замену Турции в военной сфере

7 октября 2019 23:17 (UTC+04:00)

Соединенные Штаты не рассматривают Грецию как возможную замену Турции в военной сфере. Об этом заявил в интервью греческому телеканалу Sky госсекретарь США Майкл Помпео, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Надеюсь, они не конкурируют между собой таким образом", - сказал глава американской дипломатии о Греции и Турции, когда ведущий поинтересовался возможностью замены Вашингтоном второй страны на первую в своих военных планах. "Я об этом таким образом не думаю. Не считаю, что наши вооруженные силы думают таким образом", - подчеркнул Помпео. По его словам, Вашингтон относится к Греции и Турции как к государствам, каждое из которых имеет "собственный уникальный набор характеристик, собственные уникальные возможности обеспечивать хорошие результаты для НАТО <...>, а также США".

Интервью было записано 5 октября. Его стенограмму пресс-служба Госдепартамента США распространила в Вашингтоне в понедельник.

Президент США Дональд Трамп ранее предупредил Турцию о готовности стереть ее экономику с лица земли, если Анкара сделает в ходе своей новой военной операции на северо-востоке Сирии шаги, которые Вашингтон сочтет неприемлемыми.

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