Майк Помпео посетит с визитом Германию

1 ноября 2019 15:11 (UTC+04:00)

Канцлер Германии Ангела Меркель проведет в Берлине в пятницу, 8 ноября, переговоры с госсекретарем США Майком Помпео. Об этом сообщила в пятницу представитель кабмина ФРГ Мартина Фитц, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Канцлер примет в пятницу в 15:00 американского госсекретаря Майкла Помпео. В центре внимания переговоров наряду с двусторонними отношениями будут находиться актуальные международные вопросы", - сказала она. "Помпео во время пребывания в Германии встретится также с главой МИД [Хайко Маасом] и министром обороны [Аннегрет Крамп-Карренбауэр], а также министром финансов (Олафом Шольцем]", - сказала Фитц.

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