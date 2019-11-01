Майк Помпео посетит с визитом Германию

Канцлер Германии Ангела Меркель проведет в Берлине в пятницу, 8 ноября, переговоры с госсекретарем США Майком Помпео. Об этом сообщила в пятницу представитель кабмина ФРГ Мартина Фитц, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Канцлер примет в пятницу в 15:00 американского госсекретаря Майкла Помпео. В центре внимания переговоров наряду с двусторонними отношениями будут находиться актуальные международные вопросы", - сказала она. "Помпео во время пребывания в Германии встретится также с главой МИД [Хайко Маасом] и министром обороны [Аннегрет Крамп-Карренбауэр], а также министром финансов (Олафом Шольцем]", - сказала Фитц.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.