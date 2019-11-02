Трамп заявил, что США в Сирии интересует нефть, а не контроль границ

2 ноября 2019 02:50 (UTC+04:00)

Соединенные Штаты не имеют желания патрулировать границы Сирии, однако настроены на сохранение контроля над ее нефтяными ресурсами.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома перед поездкой в штат Миссисипи.

"Прекращение огня [Турции в Сирии] хорошо закрепилось. Мы сохранили [за собой] нефть. Патрулировать границу в Сирии могут другие, откровенно говоря. И Турция <...> воевала [там] тысячи лет. Пускай они занимаются границей! Мы не хотим этим заниматься, мы хотим вернуть наших солдат на родину", - сказал американский лидер. "Однако мы оставили [в Сирии] солдат, так как сохраняем [за собой] нефть. Мне нравится нефть. Мы сохраняем [за собой] нефть", - подчеркнул далее глава администрации США.

По его заверению, США продолжают взаимодействовать в Сирии и с вооруженными курдскими формированиями, и с Турцией. "И мы работаем с курдами и, откровенно говоря, работаем с Турцией и многими другими странами", - отметил Трамп. У него также поинтересовались, состоится ли визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Вашингтон, планировавшийся на 13 ноября. "Президент Эрдоган хочет приехать в Белый дом. У нас очень хорошие отношения", - ответил Трамп, не вдаваясь в дальнейшие детали.

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