США начали процесс выхода из Парижского соглашения по климату

5 ноября 2019 01:57 (UTC+04:00)

США в понедельник начали официальный процесс выхода из Парижского соглашения по климату, который завершится через год. Об этом говорится в распространенном пресс-службой Госдепартамента заявлении госсекретаря Майкла Помпео, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"США сегодня начали процесс выхода из Парижского соглашения. Согласно условиям соглашения, США направили официальное уведомление о выходе в ООН, - отмечается в тексте. - Выход будет завершен через год после направления уведомления".

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