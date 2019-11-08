В Пентагоне заявили, что беспилотник, который мог сбить Иран, не принадлежит США

Беспилотный летательный аппарат, который сбил Иран в своем воздушном пространстве, не принадлежит Вооруженным силам (ВС) США. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении пресс-службы Центрального командования (СЕНТКОМ) американских ВС, передает передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сообщения о якобы сбитом американском беспилотнике неверны", - отмечается в документе. В нем говорится, что беспилотник, который мог сбить Иран, "не принадлежит Пентагону".

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